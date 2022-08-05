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В правительстве спрогнозировали рост безработицы осенью

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Показатель безработицы в России сейчас держится на минимальных уровнях, однако осенью начнет расти, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Прогнозы члена правительства приводит «Интерфакс».

«Безработица второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях — 3,9 процента. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий видим рост неполной занятости. Осенью, думаю, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема», — уточнил Решетников на совещании с губернаторами Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

Министр пояснил, что предприятия стараются «поддерживать трудовые коллективы, ищут режимы работы, которые позволят занятость сохранить». Дополнительно он отметил существенный объем средств, выделенных на поддержку рабочих мест для предприятий.

При этом значительная часть компаний в секторе малого и среднего бизнеса отмечает, что с февраля начала экономить, в том числе на сотрудниках. Согласно исследованию сервиса Platforma, 26 процентов таких компаний снизили сотрудникам премии, 24 процента уволили часть персонала, а 19 процентов отдали некоторые виды работ на аутсорс.

Оценки по низкой безработице в июне в 3,9 процента Минэкономразвития представило в конце июля. Тогда же министерство сообщило, что ВВП России в июне 2022 года снизился на 4,9 процента в годовом сравнении, за полгода — на 4 процента.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

да больше ограничений ставьте

своей жижей и не допуска до работы без колнухи

если ты не идиот колоться не когда не будешь

Гость||

Мнения большинства людей в нашей стране, что количество депутатов в государственной думе слишком завышено! Законы можно принимать и меньшим числом депутатов и с меньшей заработной платой!

Гость||

Ни при одном руководители страны как при нынешнем не было такого большого количества чиновников Их почему то не касаются никогда сокращения? На каждого сокращенного рабочего нужно сокращать как минимум пять чиновников.

Имя: Гость
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