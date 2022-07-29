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В Госдуме рассказали о выплате в 10 000 рублей в августе

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Миллионы родителей по всей стране ждут повторения прошлогодних выплат в размере 10 000 рублей.

В августе 2021 года родители школьников смогли получить помощь от государства. По инициативе Владимира Путина на детей в возрасте от 6 до 18 лет было выделено по 10 000 рублей, чтобы можно было собрать ребенка в школу.

В Пенсионном фонде РФ в 2022 году не получали информацию о новых выплатах. Специалисты ПФР отметили, что пока рассчитывать на подобную поддержку не стоит.

«На сегодняшний день никаких нормативных документов о единовременной выплате на детей в 2022 году не выходило», - сообщили в пресс-службе ПФР.

В Государственной думе РФ считают, что в сложившихся условиях единовременную выплату для семей с детьми к 1 сентября следует возобновить.

«Такая выплата безусловно необходима. Потому что сегодня в России достаточно высокий уровень инфляции — она оценивается в 15 процентов в годовом исчислении. Это очень много, особенно для семей, имеющих детей. Ведь когда в семье несколько детей, это нередко переводит семью в разряд малоимущих. Сегодня растут расходы на подготовку детей в школу», - заявил депутат Госдумы Ренат Сулейманов.

Парламентарий указал, что федеральная казна по итогам первого полугодия оказалась профицитной, в связи со значительным ростом цен на энергоносители. Излишек доходов как раз можно потратить на социальные цели. Например, на выплату детям школьного возраста.

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Гость||

Вы там держитесь все остальные все деньги ушли на премии чинкам

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