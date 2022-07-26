Россиянам назвали причины для отказа в льготной ипотеке

26.07.2022 | 17:08

Отказать россиянам в выдаче льготной ипотеки могут из-за недостаточного дохода или ошибок в документах. Причины отклонения банками запросов на выдачу госкредитов на жилье назвали опрошенные Life.ru эксперты.

Первым основанием для отказа в льготной ипотеке специалисты назвали несоответствие подтвержденного дохода заемщика — он должен составлять не менее 50 процентов от предполагаемого ежемесячного платежа по кредиту. Однако, по данным источников издания в ВТБ, сейчас большинство банков не отказывает по этой причине, а предлагают кредит на других условиях, с меньшей суммой взносов.

«Самая распространенная ситуация, когда потенциальный заемщик уже присмотрел себе новостройку и подает заявку на кредит в сумме, равной цене, за которую эта недвижимость продается. Если банк одобряет меньшую сумму, но квартира очень нужна, то можно выбрать другое жилье, не подавая новую заявку», — пояснили эксперты.

Другой причиной для отказа в выдаче ипотеки с господдержкой может быть наличие задолженностей по исполнительным производствам в размере более чем 50 процентов от дохода заемщика за последние шесть месяцев. По словам специалистов, это связано как с риском невыплаты по уже существующему долгу, так и с требованиями Центробанка к кредитным организациям создавать дополнительные резервы.

«Банк, получив информацию об уже существующей задолженности, с большой долей вероятности будет рекомендовать ипотечному заемщику либо свой долг погасить до получения нового кредита, либо рефинансировать в том банке, который выдает ипотеку», — отметил старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.

Кроме того, отказать гражданину в выдаче льготной ипотеки могут, если в отношении него ведется процедура банкротства. По словам ведущего финансового эксперта компании «Аналитика онлайн» Глеба Задои, вероятность такого исхода — 99 процентов.

Не выдать госкредит на жилье могут также россиянам, предоставившим недостоверные сведения или заполнившие документы с ошибкой. Однако специалисты считают, что у этой причины есть особенности, которые следовало бы исправить. Так. документы могут оказаться недостоверными по причине выдававшей их инстанции или из-за незнания заемщика об этом — например, когда женщина вышла замуж и сменила фамилию, но пока пользуется старым паспортом.

Ранее россиянам назвали идеальную ставку по ипотеке. По мнению финансового консультанта Татьяны Волковой, наиболее подходящим будет значение 4-6 процентов годовых и меньше. Они позволяют при грамотном подборе объекта практически избежать переплаты, пояснила эксперт.