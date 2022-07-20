В стране и мире

БНА «Траст» выиграл спор о векселях у бывшего владельца ГК «Здоровая ферма»

Печать
Telegram

Арбитражный суд Челябинской области отменил все решения суда Челябинска о взыскании с предприятий ГК «Здоровая ферма» вексельной задолженности на общую сумму 413 млн руб. Теперь эти средства на законных основаниях пойдут на дальнейшее развитие предприятий холдинга.

Иск о взыскании вексельной задолженности к предприятиям группы, входящей с конца 2018 года в периметр активов банка непрофильных активов «Траст», был подан в июне 2019-го со стороны Игоря Копылова, аффилированного с бывшим бенефициаром ГК «Здоровая ферма» Олегом Колесниковым. Предприятия «Уралбройлер», «Уральская мясная компания» и «Птицефабрика Комсомольская» в лице бывших директоров выступали поручителями по векселям, выпущенным ООО «ПрофТехСтрой» в пользу нерезидентов.

Поручительства в размере 156 млн руб. со стороны АО «Уралбройлер», 123 млн руб. от АО «Птицефабрика Комсомольская» и 134 млн руб. от ООО «Уральская мясная компания» были выданы в 2015 году, непосредственно перед тем как Олег Колесников продал «Здоровую ферму» в интересах структур ликвидированного Бинбанка. Однако, как выяснилось в ходе судебных разбирательств, обязательства по указанным векселям никогда не отражались в учете ГК «Здоровая ферма» и были подготовлены в целях формирования искусственной задолженности.

В 2020 и 2021 годах решением Курчатовского районного суда Челябинска требования Игоря Копылова к предприятиям АО «Уралбройлер», АО «Птицефабрика Комсомольская» и ООО «Уральская мясная компания» были удовлетворены в полном объеме. Но предприятия ГК «Здоровая ферма» подали в арбитражные суды Челябинской области и Пермского края иски о признании авалей на векселях недействительными. В течение двух лет все иски были удовлетворены, а сделки признаны недействительными.

Руководствуясь вышеуказанными решениями судов, предприятия ГК «Здоровая ферма» добились в судебном порядке пересмотра ранее принятых Курчатовским районным судом города Челябинска решений о взыскании вексельной задолженности. 19 марта 2021 года было отменено решение по АО «Птицефабрика Комсомольская». 16 июня 2022-го отменено решение по ООО «Уральская мясная компания». 5 июля 2022 года отменено решение по АО «Уралбройлер».

Таким образом, все решения суда о взыскании задолженности по векселям по иску Игоря Копылова к предприятиям ГК «Здоровая ферма» на общую сумму 413 млн руб. были отменены, как и претензии по процентам.

«Траст» как владелец ГК «Здоровая ферма» заинтересован в возврате средств и активов, которые были выведены бывшими бенефициарами. В рамках стабилизации ситуации на предприятиях холдинга «Траст» внедряет бизнес-стратегию, направленную на увеличение объемов и ассортимента продукции из мяса птицы, обеспечение техникой и необходимым сырьем, реализацию инфраструктурных проектов», — отметил управляющий директор УК «Траст-ПА» Антон Уланов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте