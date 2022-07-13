Стало известно, как пенсионеру оформить единоразовую выплату в 25 000 рублей в июле

13.07.2022 | 11:30

Пожилые россияне могут рассчитывать на выплату в 25 000 рублей от Пенсионного фонда РФ в июле.

По словам эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, льгота будет доступна только неработающим пенсионерам, сообщает PRIMPRESS.

Пожилые люди могут рассчитывать на помощь не только на федеральном, но и на региональном уровне – от социальных центров и муниципалитетов.

Пенсионеры имеют право на получение путевок на бесплатное санаторно-курортное лечение и отдых. Но эта мера поддержки доступна только определенным категориям граждан.

Анастасия Киреева рассказала, например, в Камчатском крае пенсионеры могут получить денежную компенсацию за путевку на оздоровительный отдых, которую они купили сами.

«Власти обещают возместить те путевки, ежедневная стоимость которых не превышает 3 500 рублей. Это означает, что за недельное пребывание в санатории пенсионер может получить обратно до 25 000 рублей», - заявила эксперт.

По ее словам, неработающие пенсионеры могут получать денежную компенсацию за купленные путевки каждые два года.