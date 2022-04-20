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В стране и мире

Оценены запасы электроники в России

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Запасов импортной электроники и бытовой техники на складах и на полках российских магазинов хватит до конца лета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой источники, близкие к вендорам и ритейлерам.

Отмечается, что запасов хватит августа-сентября при условии, что в страну довезут партии гаджетов, заказанных еще зимой, которые застряли в Европе, а также если ритейл не накроет волна ажиотажного спроса.

Источники издания сообщили, что отдельные категории техники и электроники будет сложно заместить другими брендами за короткий срок. Речь идет о премиальных моделях бытовой техники, флагманских смартфонах и умных часах.

По данным экспертов, избежать дефицита компьютеров во второй половине года удастся, если в России заработает механизм параллельного импорта. В таком случае партии товаров смогут поступать из Турции, Казахстана и Узбекистана.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что механизмы завоза техники в Россию, в том числе через третьи страны, могут быть наработаны к июню. Он добавил, что получаемая в рамках параллельного импорта электроника будет мало отличаться от той, которая ввозилась с согласия производителей.

По словам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, позитивным моментом введения параллельного импорта для пользователей может стать снижение цен.

В начале марта аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что из-за сложностей с расчетами в России могут возникнуть перебои в поставках импортных товаров. Эксперт заявил, что в России не ожидается дефицит с продуктами питания. Однако с рядом других товаров могут возникнуть трудности, считает он. Аналитик допустил перебои в поставках кофе, бытовой техники и туалетной бумаги.

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Источник — lenta.ru
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