Глава Еврокомиссии назвала дефолт в России вопросом времени

17.04.2022 | 16:49

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что западные санкции приведут к дефолту в России. Об этом она сообщила в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, которую цитирует ТАСС.

Политик отметила, что, по прогнозам, валовой внутренний продукт в России снизится на 11 процентов, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов. Кроме того, собеседница издания назвала государственное банкротство страны вопросом времени.

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70 процентов», - заявила глава ЕК.

Ранее в апреле Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций рассматривает введение мер в отношении банковского и энергетического сектора России. По словам фон дер Ляйен, страны ЕС сейчас «разрабатывают умные механизмы», которые позволят на следующем этапе санкций затронуть также российскую нефть.