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В стране и мире

Глава Еврокомиссии назвала дефолт в России вопросом времени

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что западные санкции приведут к дефолту в России. Об этом она сообщила в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, которую цитирует ТАСС.

Политик отметила, что, по прогнозам, валовой внутренний продукт в России снизится на 11 процентов, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов. Кроме того, собеседница издания назвала государственное банкротство страны вопросом времени.

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70 процентов», - заявила глава ЕК.

Ранее в апреле Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций рассматривает введение мер в отношении банковского и энергетического сектора России. По словам фон дер Ляйен, страны ЕС сейчас «разрабатывают умные механизмы», которые позволят на следующем этапе санкций затронуть также российскую нефть.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А к этому все и идет-экономика падает, инфляция шкалит-уже официальный прогноз только-20%!!!-к осени или к новому году так и произойдет-будет хлеб 100р, лук 100р, бензол 100р, сникерс 100р, корм какой нибудь котам тоже 100р...кароче все от 100р...А зэпэ и пенсии останутся как прежне...

Имя: Гость
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