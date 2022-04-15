Осталось лишь три способа, как спасти свои сбережения от инфляции

15.04.2022 | 12:56

Экономическая война, объявленная России западными государствами, набирает обороты. В начале апреля был введен так называемый пятый пакет санкций. Под удар попали и крупнейшие российские банки.

Санкции бьют по отечественной промышленности и продовольственному сектору. Цены в магазинах растут, есть риски сокращения рабочих мест и ухудшения социальной обстановки.

Ситуация заставляет россиян, у которых еще есть сбережения, искать варианты вложения средств, чтобы минимизировать потери от инфляции.

Из-за санкций граждане РФ больше не имеют возможности вкладывать деньги в еврооблигации и акции зарубежных компаний. Но эксперты считают, что деньги все еще можно защитить от инфляции.

По словам аналитика «Альфа-Капитала» Александра Джиоева, у россиян все еще сохраняются три способа уберечь свои сбережения.

«Сейчас можно выделить как минимум три класса активов, которые, с одной стороны, позволяют справиться с данной задачей, с другой - по-прежнему доступны россиянам. Это депозиты в банках, облигации федерального займа, а также рынок акций и его производные (ПИФы, БПИФы на акции)», - рассказал Джиоев в интервью «Российской газете».

Эксперт отметил, что даже после недавнего решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку c 20 до 17 процентов доходности большинства вкладов остаются двузначными и могут «перекрыть» большую часть инфляции.

В качестве альтернативы Джиоев предлагает рассмотреть инвестиции в ОФЗ, например в формате паевого инвестиционного фонда или индивидуального инвестиционного счета, которые также являются достаточно консервативным инструментом, или акции.

«В краткосрочной перспективе такие инвестиции могут не спасти от инфляции и даже принести убытки. На длинном же горизонте как раз вложения в акции - реальный актив способны защитить сбережения и дать возможность заработать. Но и риск не отменяется», - считает Александр Джиоев.