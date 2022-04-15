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В стране и мире

Осталось лишь три способа, как спасти свои сбережения от инфляции

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Экономическая война, объявленная России западными государствами, набирает обороты. В начале апреля был введен так называемый пятый пакет санкций. Под удар попали и крупнейшие российские банки.

Санкции бьют по отечественной промышленности и продовольственному сектору. Цены в магазинах растут, есть риски сокращения рабочих мест и ухудшения социальной обстановки.

Ситуация заставляет россиян, у которых еще есть сбережения, искать варианты вложения средств, чтобы минимизировать потери от инфляции.

Из-за санкций граждане РФ больше не имеют возможности вкладывать деньги в еврооблигации и акции зарубежных компаний. Но эксперты считают, что деньги все еще можно защитить от инфляции.

По словам аналитика «Альфа-Капитала» Александра Джиоева, у россиян все еще сохраняются три способа уберечь свои сбережения.

«Сейчас можно выделить как минимум три класса активов, которые, с одной стороны, позволяют справиться с данной задачей, с другой - по-прежнему доступны россиянам. Это депозиты в банках, облигации федерального займа, а также рынок акций и его производные (ПИФы, БПИФы на акции)», - рассказал Джиоев в интервью «Российской газете».

Эксперт отметил, что даже после недавнего решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку c 20 до 17 процентов доходности большинства вкладов остаются двузначными и могут «перекрыть» большую часть инфляции.

В качестве альтернативы Джиоев предлагает рассмотреть инвестиции в ОФЗ, например в формате паевого инвестиционного фонда или индивидуального инвестиционного счета, которые также являются достаточно консервативным инструментом, или акции.

«В краткосрочной перспективе такие инвестиции могут не спасти от инфляции и даже принести убытки. На длинном же горизонте как раз вложения в акции - реальный актив способны защитить сбережения и дать возможность заработать. Но и риск не отменяется», - считает Александр Джиоев.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — rg.ru
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Гость||

НИКОМУ И НИЧЕМУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ

Гость||

Спросите у Урганта или Галкина или Кабельского, как правильно вывозить и хранить деньги, чтобы без убытков.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

аналитика «Альфа-Капитала»
эти только и думают, как людей облапошить

Хромой Гончар||

Это да.

Гость||

Кроме паспорта, собаки и 2х котов, у меня ничего нет. Всё свои долги по кредитам завещаю государству или Ищу работу в Пензе с зп от 100тыс рублей, тогда б можно платить мои долги. Если что могу съехать со съёмной квартиры до казенной, терять то уже нечего.

Гость||

Приму в дар деньги, хранить или потратить умею, сами с усами.

Гость||

Стабильненько.

Гость||

На самом деле способ всего один: уехать в страну с более-менее вменяемой властью.

Имя: Гость
Комментарий:

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