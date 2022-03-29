«Не обсуждается»: министр Котяков огорчил всех ждущих индексацию пенсий

29.03.2022 | 07:10

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2015 году для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

В 2020 году в рамках большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поручил кабмину предоставить предложения по долгожданной работающими пенсионерами индексации пенсий. По словам главы государства, главным условием для ее возращения является бюджетная обеспеченность.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков раскрыл подробности работы, которая велась в этом направлении. По словам члена кабмина, данный вопрос уже обсуждался в период формирования закона о бюджете РФ на 2022-2024 годы.

«На сегодняшний день данный вопрос на площадке правительства не обсуждается», - уточнил Котяков, отвечая на вопросы депутатов.

Министр подчеркнул, сейчас идет проработка других важных поручений президента, касающихся повышения зарплат, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.