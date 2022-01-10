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В российском городе двое мужчин попытались похитить шестилетнего ребенка

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Во Владивостоке двое мужчин пытались похитить возвращающегося домой после катания на коньках шестилетнего мальчика, об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Ребенок катался на коньках у себя во дворе. По дороге домой его схватили незнакомцы и потащили в сторону продуктового магазина. Мальчик кричал и вырывался, к нему на помощь пришел случайный прохожий. Позже к месту прибежали старший брат ребенка и его мать.

Мальчик рассказал взрослым, что напавшие на него мужчины скрылись в супермаркете. Мать ребенка зашла туда вслед за ними. Там мальчик узнал одного из нападавших.

Мужчины же стали утверждать, что схватили ребенка ради шутки. Мать шестилетнего ребенка написала заявление в полицию, двух жителей Владивостока уже задержали. Следователями была организована проверка.

Ранее в Тюмени возле школы №92 охранник напал на подростков и начал их душить. На появившихся в сети кадрах видно, как мужчина в форме охранника подходит к подростку и берет его за горло. Он также пытается прогнать школьников, его успокаивают очевидцы. После этого охранник начинает драться с девушкой и перекидывает ее через забор. Когда школьница падает на траву, мужчина начинает ее душить.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

После этого охранник начинает драться с девушкой и перекидывает ее через забор
Укалотый?

Имя: Гость
Комментарий:

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