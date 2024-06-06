Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово резко выросло

06.06.2024 | 10:04

Число пассажиров, пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово, резко выросло. Это следует из сообщения министра здравоохранения Кемеровской области Дмитрия Беглова, его заявление приводит ТАСС.

По словам Беглова, число пострадавших в аварии уже превышает 90, при этом семеро из них - дети.

В более ранних публикациях сообщалось о 60 пострадавших, и из сообщения чиновника следует, что это число увеличилось вполовину.

Ранее в сеть были выложены кадры, на которые попали повреждения трамвая и обстановка внутри транспортного средства.

Трамваи на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись утром в четверг, 6 июня. Десять человек из получивших травмы уже отправили на амбулаторное лечение.

Видео предоставлено t.me/mash.