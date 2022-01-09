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В стране и мире

В Госдуме предложили забирать у богатых до половины дохода

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с Ura.ru заявил, что считает нужным облагать налогом в 25 процентов ставки НДФЛ богатых россиян, которые имеют ежегодную прибыль больше 10 миллионов рублей. Кроме того, он считает необходимым забирать у них до половины сверхприбыли.

«Мы предлагаем установить 25 процентов ставки НДФЛ для доходов свыше 10 миллионов рублей в год и до 40-50 процентов для сверхдоходов. При этом, для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до пяти процентов, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность. Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60 процентов», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что в настоящее время можно наблюдать серьезный социальный разлом, который прослеживается в доходах граждан. Заработок людей, работающих в поселках, несоизмерим с зарплатой члена правления крупного банка. Людей это сильно раздражает, особенно, если усилиями этого же человека банк доводят до банкротства, отчего жертвами становятся простые вкладчики, заключил Щапов.

Ранее старший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина рассказала россиянам об изменении налога на вклады с 1 января 2022 года. По ее словам, с этого года налоговая база определяется, исходя из суммы фактически полученных процентов, кроме процентов по счетам эскроу и по рублевым счетам со ставкой не более одного процента.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Путин-робин гут?

Гость||

У кого 17+ на нос доход следует задуматься.

Гость||

Для своих они там навярняка лазейки придумают.

Имя: Гость
Комментарий:

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