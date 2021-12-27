Центробанк возьмет под контроль все денежные переводы между россиянами

27.12.2021 | 10:07

Центробанк (ЦБ) России будет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные. Это следует из направленной кредитным организациям регулятором новой формы для предоставления отчетности, пишет РБК со ссылкой на источники.

Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр уточнил, что ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января следующего года. Представитель платежной компании QIWI в свою очередь отметил, что регулятор будет также периодически запрашивать информацию по переводам.

Цель нововведений

Представитель Центробанка заявил, что основной целью введения новых форм отчетности является оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Их будут использовать для анализа рынка в целом по стране и в регионах, а также для формирования статистических показателей.

Уточняется, что с 2022 года банки должны будут включать в отчеты информацию по переводам граждан России денежных средств с карты на карту, с карты на счет, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.

Представители ЦБ отметили, что перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролироваться не будут.

По версии источников, новая мера поможет в борьбе с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, которые принимают оплату на личные карты. Ожидается, что Центробанк сможет использовать полученные от банков отчеты для контроля за серым предпринимательством, когда россияне принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

Переводы за границу

Банк России намерен увеличить сумму переводов за границу, освобожденных от валютного контроля, с 200 до 600 тысяч рублей. Изменения направлены на снятие нагрузки с резидентов, включая участников внешнеторговой деятельности.

Планируется, что они вступят в силу в ближайшее время, однако точный срок не уточняется. Член Ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов считает, на уровень мошенничества в данной сфере поправки никак не повлияют.

Адвокат Pen&Paper Александра Харина в свою очередь подчеркнула, что в настоящее время при расчетах по валютным операциям на сумму более 200 тысяч в рублевом эквиваленте необходимо представить в банк документы по операции. Физических лиц эти требования касаются только в том случае, если проводят операции, которые связаны с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов.