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Личное меню: как в саду накормить ребенка домашней или нужной ему пищей

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В обязанность руководства дошкольного учреждения входит привлечение диетолога, а часть детей в детском саду могут рассчитывать на диетическое питание.

Родители малышей с аллергией, согласно пункту 8.2.1 Санпин 2.3/2.4.3590-20, имеют право потребовать для своих детей особое меню, сообщает Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Для этого им необходимо написать заявление на имя заведующей детского сада. Сделать это можно лично или послать его по почте. В письме необходимо указать, чем страдает ребенок, приложить заключение лечащего врача. В нем должно быть указано, какие продукты нельзя употреблять малышу.

Заведующая обязана принять заявление в работу и организовать необходимое питание ребенку с аллергией. Если руководство детского сада откажет или не ответит, то родители имеют право написать заявление в Роспотребнадзор или прокуратуру.

Если сад отказывается или не может организовать диетическое питание, то с 2021 года можно приносить еду из дома, даже если это обычная, а не специализированная группа. Под нее должно быть выделено место в холодильнике, а также предусмотрена возможность для разогрева в микроволновке. Воспитатель будет давать домашнюю еду ребенку.

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