Сетевое издание|18+|Среда|15 дек 2021|11:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

На рынке труда в России начался дефицит

Печать

На российском рынке труда зафиксировали дефицит работников. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Летом и осенью 2021-го компаниям стабильно не хватало порядка 2,2 миллиона кадров - это число оказалось максимальным с 2014 года. При этом с октября 2020 по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть, заключили аналитики. Нехватка работников на рынке труда растет с начала 2021 года по мере восстановления деловой активности. Пик кадрового дефицита в 2021 году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 миллиона сотрудников. В мае количество открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев.

«Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная - открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу», - прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. Она указала, что в то время, когда безработица находится на историческом максимуме (4,3 процента), экономика испытывает острый дефицит работников, которых попросту неоткуда взять. «Нехватка рабочих рук теперь связана не с карантинными ограничениями, а прежде всего с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста», - пояснила Трубникова.

Также она подчеркнула, что кризис дополнительно усугубил и отток трудовых мигрантов, ведь большая часть вакансий (68 процентов) приходится на рабочие специальности. «Однако экономике не хватает не только “синих”, но и “белых воротничков”. В условиях кадрового дефицита российский бизнес и экономика в целом продолжат испытывать ограничения в развитии», - подытожила Трубникова.

«Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская, Иркутская, Московская области, Краснодарский и Приморский край, Нижегородская область, а также Татарстан», - говорится в исследовании. Меньше всего нуждались в новых работниках предприятия Ингушетии, Ненецкого автономного округа, Северной Осетии, Чукотского автономного округа, Дагестана, Тувы, Карачаево-Черкесии, Республики Алтай, Калмыкии, а также Чечни.

При этом за год (с октября 2020 по октябрь 2021 года) потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла почти на 400 тысяч человек. Наибольший прирост аналитики увидели в Ленинградской области: там за год открылось 30,2 тысячи вакансий. Далее следуют Ростовская область (+19,1 тысячи вакансий), Краснодарский край (+18,4 тысячи вакансий), Москва (+18,1 тысячи вакансий), Красноярский край (+17,6 тысячи вакансий) и Московская область (+16,7 тысячи вакансий). Наибольшее сокращение вакансий было зафиксировано в Тюменской области - местным предприятиям теперь требуется на 10,5 тысячи сотрудников меньше, чем в прошлом году.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Голикова рассказала об изменениях в COVID-сертификатах россиян

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте