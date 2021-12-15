На рынке труда в России начался дефицит

15.12.2021 | 11:29

На российском рынке труда зафиксировали дефицит работников. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Летом и осенью 2021-го компаниям стабильно не хватало порядка 2,2 миллиона кадров - это число оказалось максимальным с 2014 года. При этом с октября 2020 по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть, заключили аналитики. Нехватка работников на рынке труда растет с начала 2021 года по мере восстановления деловой активности. Пик кадрового дефицита в 2021 году пришелся на август, когда работодателям не хватало 2,25 миллиона сотрудников. В мае количество открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев.

«Если год назад на одну вакансию приходилось по два безработных, то сейчас ситуация диаметрально противоположная - открытых вакансий ровно в два раза больше, чем желающих устроиться на работу», - прокомментировала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. Она указала, что в то время, когда безработица находится на историческом максимуме (4,3 процента), экономика испытывает острый дефицит работников, которых попросту неоткуда взять. «Нехватка рабочих рук теперь связана не с карантинными ограничениями, а прежде всего с демографической проблемой сокращения населения трудоспособного возраста», - пояснила Трубникова.

Также она подчеркнула, что кризис дополнительно усугубил и отток трудовых мигрантов, ведь большая часть вакансий (68 процентов) приходится на рабочие специальности. «Однако экономике не хватает не только “синих”, но и “белых воротничков”. В условиях кадрового дефицита российский бизнес и экономика в целом продолжат испытывать ограничения в развитии», - подытожила Трубникова.

«Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская, Иркутская, Московская области, Краснодарский и Приморский край, Нижегородская область, а также Татарстан», - говорится в исследовании. Меньше всего нуждались в новых работниках предприятия Ингушетии, Ненецкого автономного округа, Северной Осетии, Чукотского автономного округа, Дагестана, Тувы, Карачаево-Черкесии, Республики Алтай, Калмыкии, а также Чечни.

При этом за год (с октября 2020 по октябрь 2021 года) потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла почти на 400 тысяч человек. Наибольший прирост аналитики увидели в Ленинградской области: там за год открылось 30,2 тысячи вакансий. Далее следуют Ростовская область (+19,1 тысячи вакансий), Краснодарский край (+18,4 тысячи вакансий), Москва (+18,1 тысячи вакансий), Красноярский край (+17,6 тысячи вакансий) и Московская область (+16,7 тысячи вакансий). Наибольшее сокращение вакансий было зафиксировано в Тюменской области - местным предприятиям теперь требуется на 10,5 тысячи сотрудников меньше, чем в прошлом году.