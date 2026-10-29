В России хотят ввести дополнительный авиасбор с пассажиров

Экономика

В России хотят ввести дополнительный авиасбор с пассажиров
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В России предлагается установить дополнительный авиасбор, чтобы компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на заключение комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Предполагается, что с пассажиров дополнительно будут брать 500 рублей на внутренних рейсах и 1 000 рублей - на международных.

Механизм дополнительного сбора разрабатывает Минпромторг России. Его могут ввести уже в 2027 году.

Деньги направят на поддержку поставок самолетов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300.

Ранее Росавиация сделала следующий прогноз: к 2030 году в России из парков авиакомпаний могут выбыть 339 самолетов (230 отечественных и 109 иностранных).

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