Сопоставлены цены на проезд в Пензе и других регионах ПФО

Экономика

Сопоставлены цены на проезд в Пензе и других регионах ПФО
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После того как в Пензе с 5 ноября проезд подорожает на 10 рублей, его стоимость в автобусах станет такой же, как в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Кирове и Самаре. Суммы указаны в сопроводительной документации к посвященному росту цен брифингу, который прошел в правительстве 27 октября.

Сравнивалась стоимость проезда в Пензе и столицах других регионов Приволжского федерального округа.

После повышения цен билет в автобусе в Пензе будет дороже, чем в Саранске (37 рублей за наличные, 35 - по карте) и Саратове (37 рублей), и дешевле, чем в Перми (43 рубля), Ижевске и Оренбурге (45 рублей), Йошкар-Оле, Уфе и Казани (46 рублей).

Что касается стоимости проезда в троллейбусе, то после 5 ноября в Пензе она станет выше, чем в Ульяновске, Саранске и Саратове, и сравняется со стоимостью в Нижнем Новгороде, Кирове и Самаре.

Маршрутки в Пензе станут дороже, чем в Ульяновске, Саратове (на регулируемых маршрутах), Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Кирове и Самаре.

С 5 ноября в Пензе по причине инфляции в автобусах большой вместимости № 54, 66, 70, 82с, 93, 130, 149 и троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 105 билет будет стоить 40 рублей. В автобусах среднего класса № 25, 39, 40 - тоже 40 рублей.

Проезд в маршрутках обойдется в 45 рублей. При этом на подвозящих маршрутах № 2а, 6, 26, 35, 75, 80 он станет стоить 15 рублей.

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