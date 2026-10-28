Действующие ограничения по объему продажи бензина и дизтоплива сняты

Экономика

Действующие ограничения по объему продажи бензина и дизтоплива сняты
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В среду, 28 октября, на заседании правительства Пензенской области по предложению губернатора Олега Мельниченко было принято решение отменить все действующие в регионе ограничения по объему продажи бензина и дизельного топлива.

По его словам, ситуация в этой сфере стабилизировалась.

Проблема решилась при поддержке Правительства Российской Федерации и во взаимодействии с отраслевыми компаниями.

Главы муниципальных образований Пензенской области доложили, что горючее на автозаправках есть. Большинство обеспечены основными видами бензина и дизельным топливом.

Действующие ограничения по объему продажи бензина и дизтоплива сняты

«Обращаю внимание на то, что по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности, действующий в Пензенской области для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов. Это сделано для того, чтобы при каких-либо изменениях мы смогли оперативно среагировать и нарастить объемы резервов топлива», - подчеркнул Олег Мельниченко.

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