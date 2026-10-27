В регионе в 2027 году хотят повысить прожиточный минимум

Экономика

В регионе в 2027 году хотят повысить прожиточный минимум
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В Пензенской области в 2027 году планируют увеличить прожиточный минимум. Соответствующее постановление регионального правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе предлагается установить величину прожиточного минимума на душу населения 16 991 рубль. Для трудоспособного населения он станет равняться 18 520 рублям, для пенсионеров - 14 612, для детей – 16 481.

На данный момент прожиточный минимум для трудоспособных пензенцев составляет 17 341 рубль. (увеличение на 1 179 рублей), для пенсионеров - 13 682 (+ 930 рублей), для детей - 15 432 рублей (+ 1 049 рублей).

Согласно проекту федерального бюджета, прожиточный минимум в России в следующем году составит 20 227 рублей.

Показатель необходим для определения уровня жизни граждан и установления минимального размера оплаты труда.

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