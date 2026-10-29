Объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18%

Экономика

Объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18%
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По оценке ВТБ, объем переводов C2C по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18% и составит 108 трлн рублей. При этом динамика рынка будет неравномерной: наиболее активный рост придется на вторую половину года.

Во втором полугодии объем переводов вырастет на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 58,5 трлн рублей. При этом в первом полугодии прирост составлял 17% (49,8 трлн рублей).

«Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций», - отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

Аналитики ВТБ ожидают, что в 2027 году объем переводов по СБП продолжит расти темпами, близкими к общей динамике роста доходов населения.

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