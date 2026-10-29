В регионе утвержден прожиточный минимум на 2027 год

Экономика

В регионе утвержден прожиточный минимум на 2027 год
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В Пензенской области утвердили прожиточный минимум на 2027 год. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Величина ПМ на душу населения составит 16 991 рубль. Для трудоспособного населения он станет равняться 18 520 рублям, для пенсионеров - 14 612, для детей – 16 481.

Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных пензенцев равен 17 341 рублю (прибавится на 1 179 рублей), для пенсионеров - 13 682 (+ 930), для детей - 15 432 (+ 1 049).

Согласно проекту федерального бюджета, в России прожиточный минимум в 2027 году вырастет до 20 227 рублей.

Показатель ПМ необходим для определения уровня жизни граждан и установления минимального размера оплаты труда.

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