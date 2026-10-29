Прогрессивную шкалу НДФЛ хотят расширить на вклады

В четверг, 29 октября, Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Он подразумевает расширение прогрессивной шкалы НДФЛ на пассивные доходы россиян, в том числе полученные по вкладам.

С 2025 года для таких доходов действует укороченная, двухступенчатая шкала: 13% на доход в пределах 2,4 млн рублей и 15% - на сумму сверх этого порога.

Предполагается, что с 2027 года пятиступенчатая прогрессивная шкала ставок (от 13% до 22%) распространится на большинство видов доходов, включая пассивные (проценты по вкладам, дивиденды, выплаты по договорам страхования).

Ставка станет зависеть от совокупного годового дохода человека, к которому относится и зарплата.

Если общая сумма получится до 2,4 млн рублей, то ставка налога составит 13%; если 2,4-5 млн - 15%; 5-20 млн - 18%; 20-50 млн - 20%; более 50 млн - 22%.