В Пензе зафиксировали снижение ставок аренды жилья

Экономика

В Пензе зафиксировали снижение ставок аренды жилья
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В России впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды в крупных городах не зафиксирован рост ставок год к году, выяснили аналитики «Циана». Пенза не стала исключением.

В целом по стране 1-комнатные квартиры сейчас сдаются на 2,2% дешевле, чем в сентябре 2025-го, 2-комнатные - на 5,7%.

Сдерживающими факторами эксперты назвали большой объем предложения, замедление экономики и высокий базовый уровень цен.

Так, средняя ставка аренды «однушек» в сентябре 2026 года в Пензе составила 17,3 тыс. в месяц. За год она снизилась на 6%. Средняя ставка аренды «двушек» - 23,9 тыс., это на 2,8% меньше, чем в сентябре 2025-го.

Ранее стало известно, что аренда «однушек» в Пензе является одной из самых доступных в России - на нее уходит 25% зарплаты. При этом только 25% арендодателей лояльны к жильцам с домашними животными.

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