Объем выдачи кредитов наличными в России вырос на 63% за 8 месяцев

За 8 месяцев 2026 года российские банки выдали розничным клиентам почти 3,5 трлн рублей кредитов наличными - на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую предварительную оценку развития рынка дал ВТБ.

В августе объем выдач превысил 500 млрд рублей, что почти сопоставимо с июльским показателем и на 40% больше, чем годом ранее.

Динамика рынка в июле и августе замедлилась. По словам заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова, сдерживающую роль сыграли осторожная риторика регулятора по ключевой ставке и сезонный фактор.

Он отметил, что с началом осени вступает в силу деловой цикл, и рынок, по прогнозам банка, вырастет в сентябре к августу. По его словам, рост обеспечивают не импульсивные решения, а прагматичные запросы людей - ремонт и покупка жилья, обновление автомобиля и рефинансирование, что придает спросу устойчивую структуру.

По прогнозам банка, основанным на данных ЦБ РФ и Frank RG (без учета POS-кредитования), по итогам года объем выдачи кредитов наличными на рынке вырастет на 66% - до 5,9 трлн рублей, обогнав по объему продаж ипотеку и автокредиты.