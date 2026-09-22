Эксперт исключил остановку кредитования российской экономики

Российский рынок корпоративного кредитования в 2026 году может показать двузначные темпы роста, заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на Московском финансовом форуме. По его оценке, кредитование прибавит 10-13%, а движение ключевой ставки вниз будет сопровождаться смягчением условий финансирования предприятий.

«Если посмотреть на динамику 2026 года, то мы четко понимаем, что темпы прироста кредитов в экономике будут двузначными. Да, это будет не как в 2023 и 2024 годах, не прирост на 20%, но 10-13% вполне может быть, и кредитный конвейер в корпоративном кредитовании не останавливался», - отметил топ-менеджер.

«Вся эта ситуация с ключевой ставкой приучила банки к тому, чтобы не выдавать деньги компаниям иначе как в привязке к ней. Поэтому будет дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики - снижение ставок и для предприятий. На самом деле кредитный цикл не останавливался ни при каких ставках», - добавил Пьянов.

По словам представителя ВТБ, еще одним позитивным фактором для экономики будет сбалансированность государственного бюджета. «Сбалансированность следующего бюджета является недооцененным шансом: когда Минфин выйдет с новой версией бюджета, его структурная сбалансированность в позитивном смысле всех удивит», - заявил топ-менеджер.

Чтобы продемонстрировать этот баланс, банкир подарил Минфину символический подарок, отсылающей к кампании «ВТБ - это классика» и стенду с синими головами классиков на ПМЭФ.

«Это голова профессора Доуэля, она в нашем фирменном цвете. Несмотря на агрессивную внешнюю среду и практически иногда в отрыве от нефтегазового тела, вы сохраняете ясность мысли, свободу воли и позволяете структурно сбалансированно жить в нашей стране», - пояснил Дмитрий Пьянов.

Топ-менеджер добавил, что снижение ставки может краткосрочно повысить маржинальность части банков и снизить нагрузку на компании, которые брали кредиты по плавающей ставке.

Говоря о наиболее доходных активах, Пьянов также обратил внимание на обзор рисков финансовых рынков Банка России. В нем отмечается, что среди самых доходных активов за последние 12 месяцев золото, краткосрочные облигации с рейтингом BBB, депозиты в юанях и рублях, а также фонды денежного рынка.