В августе в Пензенской области подорожали смартфоны и горючее

В Пензенской области в августе цены снизились на 0,36% по сравнению с июлем. Годовая инфляция достигла 6,40%, что выше, чем в целом по стране (6,33%), отметили в Центробанке.

В сегменте продовольственных товаров, как и в июле, продолжили расти цены на сахар, прибавив 5,73% к июлю и 27,72% к августу 2025-го. Аналитики связали это с увеличением издержек на производство, а также с тем, что переработка нового урожая сахарной свеклы только началась, тогда как сезонный спрос остался высоким.

Однако подешевели фрукты и овощи (-9,73%): картофель, капуста, лук, морковь, свекла, помидоры, виноград, яблоки и груши. Продолжили снижаться цены на куриные яйца (-1,86%), среди причин - увеличение их производства как в Пензенской области, так и в других регионах.

Из непродовольственных товаров заметнее всего подорожали смартфоны, компьютеры, телевизоры (+2,28% к июлю), а также горючее (+2,09%).

«При этом в августе цены на топливо выросли меньше, чем в июне-июле», - сообщили аналитики.

Что касается сферы услуг, то в августе снизилась стоимость билетов на поезда (-12,17%), путевок на Черноморское побережье и речные круизы, но подорожал отдых за границей (+7,20%).