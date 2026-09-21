В Пензенской области замедлился рост цен на бензин

В Пензенской области в августе цены снизились на 0,36% по сравнению с июлем. Годовая инфляция при этом повысилась и составила 6,40%, что больше, чем в целом по России (6,33%).

Ощутимее всего подешевели услуги.

В частности, стали доступнее билеты на поезда. «Во многом это связано с особенностями статистического учета: в августе в замер Росстата попали билеты с выездом в сентябре. В этот период сезонный коэффициент изменения тарифов на билеты в плацкартном вагоне ниже, чем в августе», - уточнили в ЦБ РФ.

Однако если за месяц услуги железнодорожного транспорта подешевели на 12,17%, то за год они подорожали на 6,65%.

Также наблюдалось снижение стоимости путевок на Черноморское побережье России и речные круизы: перед завершением сезона отпусков спрос на них сократился.

А вот зарубежные туры, напротив, стали дороже - из-за ослабления рубля в летние месяцы. Тем не менее за год путевки за границу подешевели на 0,73%.

В августе снизились и цены на продукты питания, особенно на овощи и фрукты. Это связано с сезонным расширением предложения.

В последний летний месяц доступнее стали картофель, капуста, лук, морковь, свекла, помидоры, виноград, яблоки и груши. В целом же за 12 месяцев стоимость овощей выросла на 12,63%, а фруктов - на 2,86%.

Продолжили снижаться в цене и яйца (пятый месяц подряд), хотя в общем за год наблюдается рост на 13,12%.

А вот сахар подорожал. «Переработка сахарной свеклы нового урожая только началась, а сезонный спрос на этот продукт оставался высоким», - добавили эксперты.

Непродовольственная группа товаров выросла в цене. Подорожали смартфоны, телевизоры и компьютеры: сказалось ослабление рубля летом.

Также стал менее доступным бензин. «При этом в августе цены на топливо выросли меньше, чем в июне-июле», - констатировали специалисты.

Подешевели садовые триммеры и дрели.