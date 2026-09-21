Накопительные счета стали главным инструментом сбережений в августе

В августе объем средств российских вкладчиков на накопительных счетах вырос на 78 млрд рублей и превысил 10,7 трлн рублей - этот инструмент оказался самым востребованным среди сберегательных продуктов, подсчитали аналитики ВТБ. С начала года прирост составил почти 1,5 трлн рублей, или 16%.

По словам заместителя руководителя блока розничного бизнеса банка Романа Шаехова, сберегательное поведение россиян становится более осознанным: вкладчики распределяют свободные средства между накопительным счетом и депозитом в зависимости от горизонта планирования.

Он отметил, что около 15% вкладчиков одновременно держат деньги и на срочном вкладе, и на накопительном счете.

Некоторые банки при этом продолжают менять условия по срочным вкладам.

По оценке ВТБ, объем привлеченных средств населения в российских банках по итогам 2026-го достигнет 71 трлн рублей. Ожидается, что в следующем году темпы роста могут сохраниться на текущем уровне.