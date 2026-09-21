Бизнес увеличил доход от размещения свободных средств на депозитах

Экономика

Бизнес увеличил доход от размещения свободных средств на депозитах
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По данным ВТБ, клиенты сегмента среднего и малого бизнеса за семь месяцев 2026 года провели 8,2 млн депозитных сделок - на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Их доход от размещения временно свободных средств составил 256 млрд рублей.

Портфель срочных средств в сегменте МСБ также вырос - на 5% год к году, до 3,8 трлн рублей.

Динамика говорит об устойчивом спросе бизнеса на инструменты размещения временно свободной ликвидности.

«Размещение средств в банке стало быстрым и полностью цифровым процессом. Для все большего числа компаний работа со свободной ликвидностью становится частью регулярного финансового менеджмента», - отметила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

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