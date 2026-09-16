Банки повышают ставки по долгосрочным вкладам

На фоне того, что Банк России на последнем заседании сохранил ключевую ставку без изменений, участники рынка начали повышать доходность по долгосрочным вкладам.

По индикативным ставкам ЦБ РФ, рассчитанным на основе данных 10 крупнейших розничных банков, в первой декаде сентября 2026 года средние максимальные ставки по вкладам на сроки до года выросли.

Индекс вкладов маркетплейса «Финуслуги», который рассчитывается на основе данных 20 крупнейших банков по объему розничного депозитного портфеля, показал, что с 24 июля по 11 сентября 2026 года снизилась доходность только по вкладам сроком от 2 лет и выше, тогда как ставки на срок от 3 месяцев до полутора лет несколько выросли.

Банки объясняют повышение ставок стремлением поддержать клиентов, которые продолжают копить «вдолгую».

«Сейчас оптимальная стратегия - зафиксировать еще высокую ставку по сбережениям на длительные сроки и не зависеть от дальнейших колебаний на рынке», - считает заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

По расчетам «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков по размеру депозитного портфеля на 11 сентября 2026 года на срок 3 месяца составила 13,41% годовых.

По данным портала «Банки.ру», за последнюю неделю августа 2026 года условия по вкладам улучшили 15 банков - в среднем ставки выросли примерно на 0,3 процентного пункта в преддверии сентябрьского заседания Банка России.

По прогнозу ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей, а в 2027-м темпы роста могут сохраниться на текущем уровне.

Эксперты расходятся в оценках дальнейшей траектории ключевой ставки. Реалистичным ориентиром к концу 2026 года называют диапазон 13,5-14% годовых. Точнее динамика прояснится после того, как в начале октября станут известны параметры федерального бюджета.