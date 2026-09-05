Работающие в двух сферах пензенцы получают более 100 000 рублей

В Пензенской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе - июне 2026 года составила 72 706 руб., сообщили в Пензастате.

Реальная заработная плата (то есть количество товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную зарплату) выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Лидером по вознаграждению за труд стала финансовая и страховая деятельность - 101 383 руб. Далее идет ИТ-сфера - 101 018 руб. На третьем месте - профессиональная, научная и техническая деятельность (89 251 руб.).

Самые низкие зарплаты в регионе у пензенцев, занятых в сфере образования (58 049 руб.), коммунальщиков (57 545 руб.), занимающихся операциями с недвижимостью (56 628 руб.), работников культуры и спорта (53 043 руб.), а также гостиниц и предприятий общепита (52 513 руб.).

Ранее стало известно, что заработная плата половины жителей Пензенской области достигнет 200 000 рублей и более через 8 лет и 7 месяцев. Четверть населения дойдут до этого уровня через 6 лет и 2 месяца.