Работающие в двух сферах пензенцы получают более 100 000 рублей

Экономика

Работающие в двух сферах пензенцы получают более 100 000 рублей
Печать
Max

В Пензенской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе - июне 2026 года составила 72 706 руб., сообщили в Пензастате.

Реальная заработная плата (то есть количество товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную зарплату) выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Лидером по вознаграждению за труд стала финансовая и страховая деятельность - 101 383 руб. Далее идет ИТ-сфера - 101 018 руб. На третьем месте - профессиональная, научная и техническая деятельность (89 251 руб.).

Самые низкие зарплаты в регионе у пензенцев, занятых в сфере образования (58 049 руб.), коммунальщиков (57 545 руб.), занимающихся операциями с недвижимостью (56 628 руб.), работников культуры и спорта (53 043 руб.), а также гостиниц и предприятий общепита (52 513 руб.).

Ранее стало известно, что заработная плата половины жителей Пензенской области достигнет 200 000 рублей и более через 8 лет и 7 месяцев. Четверть населения дойдут до этого уровня через 6 лет и 2 месяца.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
зарплата статистика пензастат
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!