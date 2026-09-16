Аренду «однушек» в Пензе назвали одной из самых доступных в России

В Пензе на наем 1-комнатной квартиры уходит 25% зарплаты, подсчитали аналитики «Циана». По сравнению с другими крупными российскими городами это одно из самых низких соотношений.

«Самая доступная аренда «однушки» - в Новокузнецке, Пензе, Тольятти, Липецке и Тюмени. В этих городах на оплату жилья уйдет 24-26% среднегородского размера заработной платы. В первых четырех городах это связано с низкими расценками на рынке аренды (минимальными среди анализируемых локаций), в Тюмени - с высокими доходами населения (6-е место)», - пояснили эксперты.

Так, в Пензе средняя ставка найма 1-комнатной квартиры в сентябре 2026 года составляет 17,5 тысячи рублей в месяц.

Наименее доступная аренда «однушек» зафиксирована в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Астрахани - на нее уйдет 40-54% зарплаты. В первых четырех городах высокие расценки на рынке, Астрахань попала в перечень из-за минимального уровня доходов среди анализируемых локаций.

Информацию по зарплатам аналитики взяли из базы данных показателей муниципальных образований ФСГС (за 1-е полугодие 2026 г., за вычетом НДФЛ).

Ранее стало известно, что в Пензе только 25% арендодателей лояльны к жильцам с домашними животными.