Молодежь превратила сбережения в ежедневный ритуал

По мнению экспертов, у молодежи изменились мотивы к накоплениям: на первом месте подушка безопасности, на втором - пассивный доход и инвестиции. Копить на путешествия стали заметно реже, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Высокие ставки вернули интерес к депозитам, а вот криптовалюта и наличные отошли на второй план. Поведением управляют страх упустить доходность, а также тренды осознанного потребления.

К середине 2026 года сбережения превратились для молодежи в базовую финансовую привычку: по данным исследовательского центра НАФИ, 73% имеют накопления (68% годом ранее).

Еще один тренд - не упускать возможности, которые предоставляет государство. Грамотная стратегия для молодого человека - использовать, например, Пушкинскую карту (ранее ее оператором был Почта банк) по прямому назначению (на билеты), сэкономив личные деньги и направив их на накопления.

Банки отвечают геймификацией и мгновенными начислениями. «Молодежи нужны быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачная доходность. Необходимо формировать привычку к сбережениям и повышению финансовой дисциплины», - прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В результате к середине 2026 года вопрос «копить или не копить» для молодежи окончательно утратил актуальность. Ключевой выбор теперь лежит в плоскости доходности, ликвидности и скорости получения результата. Сбережения перестали быть долгосрочной абстракцией и превратились в ежедневный финансовый ритуал, в котором важен каждый начисленный рубль.