Марат Хуснуллин отметил Пензенскую область за участие в KazanForum

Председатель штаба по региональному развитию в РФ вице-премьер Марат Хуснуллин назвал Пензенскую область в числе регионов, которые достойно представили свои достижения на XVII Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

«Я хотел бы поблагодарить те регионы, которые выступили очень активно. Это Кировская область, Пензенская область, Донецкая Народная Республика, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Мордовия, Москва и Республика Татарстан», - заявил Марат Хуснуллин на заседании штаба в четверг, 21 мая.

Он подчеркнул, что выставочные стенды организовали не все субъекты Федерации.

Пензенская область привезла в Казань экспозицию, отражающую экспортный и инвестиционный потенциал региона. Там были представлены производство корпусной и мягкой мебели, сухих строительных смесей, дверей скрытого монтажа, матрасов и др.

«Марат Шакирзянович, осмотрев стенд, отметил высокое качество пензенской продукции. Он сообщил, что доложил Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину о результатах форума в Казани, в котором участвовали представители 99 стран», - сообщил Олег Мельниченко.