Кризис кризису рознь: о чем спорили на форуме «Россия зовет!»

Российская экономика замедляется, ситуация на рынке труда сложная, но можно ли назвать явления в экономике кризисными, мнения расходятся. На панели экономистов на инвестиционном форуме «Россия зовет! Нижний Новгород» участники не сошлись в оценках состояния разных секторов экономики: от «идеального шторма» до перехода - хоть и не стремительного - к технологичной экономике.

«Могу охарактеризовать нашу экономику как отсутствие кризиса, наша экономика адаптируется к изменениям», - отметил декан факультета финансовой экономики МГИМО Игбал Гулиев.

«Есть кризисные отрасли, есть те, кто растет, есть те, кто в ожидании рецессии. Хотите одним словом описать? Нестабильность», - заявила в свою очередь профессор кафедры экономической и социальной географии МГИМО Наталья Зубаревич.

«В этом году тоже нам не следует ожидать ни массового снижения зарплат, ни массовой безработицы, ничего такого не будет даже близко: работа будет, и платить за нее тоже будут. Поэтому кризис это или не кризис, каждый отвечает на этот вопрос для себя сам, конечно», - высказал свою точку зрения главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин.

«Мне кажется, что то, что происходит сегодня в экономике, это можно назвать намеренным охлаждением. На самом деле в экономике происходят тектонические сдвиги: меняется соотношение между отраслями, меняется направление денежных потоков, появляются совершенно новые отрасли и новые задачи и приоритеты. Если где-то прибывает, конечно же, где-то убудет», - пояснила декан факультета экономики и бизнеса финансового университета Екатерина Безсмертная.

«Хотим мы этого или не хотим, мы остаемся сырьевой державой. Так исторически сложилось, что мы являемся одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире… Если отвечать на вопрос, ушли ли мы от статуса сырьевой державы, то мы ею будем долго оставаться», - добавил Игбал Гулиев, говоря о ситуации в отраслях.

«Если мы берем санкции, то отчасти они затронули металлургов, потому что на Европу они вывозили прилично. Сейчас китайцы с ними конкурируют на остальных рынках, поэтому второй год подряд спад производства стали, в 2024-2025 годах был примерно на 4-5%. Есть затронутые отрасли. Остальных скорее затрагивает глобальная конъюнктура. И в условиях не самого хорошего сельхозгода 2024 и 2025 доходность зерновых производителей, производителей масел снижается…» - отметила Наталья Зубаревич.