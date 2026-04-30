Аналитики дали прогноз по курсу рубля на 2026 год

Экономика

Печать
Max

Курс рубля на 2026 год ожидается на уровне 81 рубля за доллар. Такой прогноз дал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов в ходе своего выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет! Нижний Новгород».

«По нашим прогнозам, средний курс рубля по текущему году может составить 81 рубль за доллар. Это немного выше, чем текущий уровень - сейчас рубль относительно доллара торгуется в районе 75. Мы ожидаем небольшое плавное ослабление рубля», - отметил Корнилов.

По словам стратега, ослаблению может способствовать накопленная инфляция. Дополнительным фактором способно стать восстановление операций по бюджетному правилу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк инфляция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!