Ключевая ставка на конец 2026 года спрогнозирована на уровне 12%

Экономика

Аналитики в своем базовом сценарии сохраняют прогноз по ключевой ставке на конец 2026 года на уровне 12%. Об этом на инвестиционном форуме «Россия зовет! Нижний Новгород» сообщил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

«Центральный банк ранее прогнозировал среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 13,5-14,5%, а сейчас изменил прогноз на 14-14,5%. Но год идет, и каждый раз прогноз делается уже на остаток года, поэтому он немного уточняется. На наш прогноз это почти никак не повлияло. Сохраняем наш базовый прогноз по ключевой ставке на конец года - 12%», - заявил стратег.

По словам Корнилова, для инвесторов траектория снижения ставки - позитивная новость, поскольку это положительно влияет на фондовый рынок, рынок акций и рынок облигаций.

В 2026 году Банк России три раза снижал ключевую ставку - с 16% до 14,5%.

