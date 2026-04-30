В Пензенской области ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур

В Пензенской области в четверг, 30 апреля, введен режим ЧС из-за опасного агрометеорологического явления. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте регионального правительства.

Основанием для введения режима ЧС стал значительный ущерб, который сельскому хозяйству причинило переувлажнение почвы. В результате погибли посевы на площади более 100 га.

«Границами зоны чрезвычайной ситуации определить территорию Пензенской области», - говорится в документе.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

В 2024 году в Пензенской области режим ЧС из-за гибели посевов вводился дважды: в мае сельхозкультуры уничтожили заморозки, а в октябре - засуха.