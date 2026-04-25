Жители Пензенской области опередили соседей по платежной дисциплине

Пензенская область вошла в число 30 регионов РФ, лучших по платежной дисциплине. В Сурском крае доля просроченной задолженности перед банками на 1 марта 2026-го составила 4,26%.

В рейтинге регионов РФ по доле просроченной задолженности населения, который опубликовали эксперты ria.ru, Пензенская область заняла 24-е место из 85.

За год просроченный долг пензенцев перед банками вырос на 0,21%. Согласно исследованию, в области невысокий удельный объем кредитов: в среднем 378 000 рублей на 1 экономически активного жителя.

Сурский край опередил в рейтинге соседние регионы. Так, Мордовия заняла 26-е место. Там доля просроченной задолженности составила 4,38%, а удельный объем кредита на 1 экономически активного жителя - 327 000 рублей.

Ульяновская область расположилась на 35-й строчке с показателями 4,56% и 390 000 рублей соответственно, Саратовская - на 71-й (5,73% и 317 000 рублей), Тамбовская - на 76-й (6,29% и 314 000 рублей).

Лидером по платежной дисциплине стал Севастополь, где доля просроченных кредитов составила 2,67% (244 000 рублей - объем кредита 1 экономически активного жителя). На последнем месте находится Ингушетия - 25,51% (73 000 рублей).