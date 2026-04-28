Россияне стали отдавать предпочтение вторичке

В Пензе, как в других крупных городах России, по итогам первого квартала 2026 года фиксируется переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья.

Первичный рынок отреагировал на изменение условий семейной ипотеки: в целом по стране продажи снизились на 43% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года.

Самый большой разрыв в динамике спроса между сегментами наблюдается в Сочи (-92% в новостройках и -22% на вторичке), Барнауле (-65% и -24%) и Томске (-56% и -20%), где мало предложений на первичном рынке.

В Пензе количество сделок снизилось на 38% на первичке и 28% на вторичке.

«В условиях высоких ипотечных ставок и сохраняющегося роста цен спрос сместился не просто на вторичный рынок, а в его более доступные сегменты. Вырос средний возраст дома, в котором купили квартиру (с 31 года в конце 2025 г. до 33 лет), немного сократилась средняя площадь (с 52 до 51 до кв. м)», - сообщили аналитики «Циана».

Спрос на первичку не просел сильнее, чем на вторичку, в тех городах, где различия в ценах между двумя сегментами минимальны (новостройки дороже всего на 2-9%): в Ставрополе, Владивостоке. В Ярославле при таком условии он даже немного вырос.

«Более низкий уровень цен в готовых домах - один из важных факторов их привлекательности. В апреле 2026 г. «квадрат» в предложении на первичном рынке на 23% дороже», - добавили в «Циане».