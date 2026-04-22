Прозвучал призыв упростить прием платежей в разных торговых точках

ВТБ настаивает на необходимости упрощения процесса приема платежей в российских торговых точках. Первый зампред банка Ольга Скоробогатова в интервью РБК заявила, что все торгово-сервисные предприятия обязаны поддерживать любые платежные технологии, а Национальная система платежных карт (НСПК) должна решить вопрос интероперабельности уже в этом году.

Согласно данным ВТБ, доля альтернативных платежей в России достигла 50% всех безналичных операций. Половина из них проходит по традиционным картам, половина - через биометрию, QR-коды и другие инновационные способы.

Однако, как отметила Скоробогатова, потребители сталкиваются с проблемами, когда торговые точки принимают только одну технологию, например, «Волна», но не поддерживают «Вжух», и наоборот.

«НСПК как равноудаленный игрок должна в этом году выйти на решение по интероперабельности, чтобы любая платежная технология принималась в любой торговой точке. Это технически выполнимо и не требует больших затрат», - подчеркнула Ольга Скоробогатова.

Кроме того, ВТБ планирует внедрить оплату по Bluetooth с использованием технологии «Волна» на своих эквайринговых точках уже во втором-третьем квартале. «Мы действуем «глазами клиента и ради клиента» и будем настаивать на том, чтобы «Волна» использовалась всеми банками и клиентами во всех торговых и сервисных предприятиях», - резюмировала Скоробогатова.

