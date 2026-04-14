Пензенская область вносит свой вклад в укрепление экономики страны, выполняя поставленную Президентом РФ задачу увеличивать объемы экспорта, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В 2025 году внешнеторговый оборот региона достиг 46,5 млрд рублей. Прирост экспорта составил 2%.

«По итогам года Пензенская область вошла в топ-5 субъектов РФ, где созданы лучшие условия для развития экспорта. Такая оценка дана работе, которую мы ведем в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

По словам губернатора, регион экспортирует продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, машины и оборудование в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Бенин, Китай, Киргизию и др.

На заседании регионального правительства во вторник, 14 апреля, Олег Мельниченко поставил задачу укреплять международные связи.

«На этот год запланировано проведение бизнес-миссий в Улан-Баторе и Бишкеке, презентация потенциала Пензенской области на Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum» в Казани и выставке-ярмарке в рамках XIII Форума регионов России и Беларуси в Минске. Уже через неделю бизнес-делегация нашего региона примет участие в VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте», - сообщил губернатор.