Олег Мельниченко поставил задачу расширять географию экспорта

За первый квартал 2026 года Пензенская область реализовала в другие страны продукции на 32 млн долларов - на треть больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

«Работаем в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», - уточнил глава региона.

По его словам, выгоднее отправлять на экспорт не сырье, а продукты переработки. Поэтому на заседании областного правительства, состоявшемся 7 апреля, Олег Мельниченко поручил работать над увеличением доли переработки продукции агропромышленного комплекса в общем объеме сельхозпроизводства до 70%.

Еще одна задача - продолжать развивать географию поставок.

«Особенно это касается экспорта мяса индейки, по которому Пензенская область является безусловным лидером в стране. К 2030 году нарастим производство почти в 1,5 раза - соответственно, необходимы новые рынки сбыта», - добавил Олег Мельниченко.

Сейчас сырье и товары регионального АПК отгружаются в 50 стран мира. Наибольший объем продукции поставляется в Китай, Беларусь и Узбекистан.

«Успех в торгово-экономическом сотрудничестве с другими государствами способствует устойчивости экономики нашего региона. Будем действовать!» - подытожил губернатор.