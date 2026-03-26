Николай Кузяков встретился с министром сельского хозяйства РФ

Руководитель пензенской кондитерской фабрики Николай Кузяков обсудил с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут меры поддержки инноваций в АПК.

Николай Кузяков вошел в число победителей престижного конкурса «Лидеры России АПК», который направлен на выявление перспективных управленцев в агропромышленном комплексе. Для финалистов проекта предусмотрена обширная программа развития, встреча с министром состоялась в рамках его реализации.

Николай Кузяков проинформировал Оксану Лут о масштабной модернизации оборудования на кондитерской фабрике и стратегии в области разработки новых продуктов.

«Наше предприятие сегодня ведет активную работу по созданию продукции нового поколения. Это в первую очередь кондитерские изделия без сахара и с добавлением полезных функциональных ингредиентов. Потребительские тренды меняются, и мы должны быть более мобильными», - отметил он.

Ключевой темой обсуждения стала программа субсидирования части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям, реализуемая Министерством промышленности и торговли. По мнению Николая Кузякова, расширение доступа к таким инструментам господдержки позволяет ускорять вывод на рынок уникальной и технологически сложной продукции, способной выдерживать жесткую международную конкуренцию.

Оксана Лут, в свою очередь, подчеркнула важность системной поддержки перерабатывающих предприятий, ориентированных на глубокую модернизацию.