В Пензенской области заметно подорожали яйца

Цены в Пензенской области в феврале 2026 года, по данным Пензастата, выросли на 2,2% относительно прошлого декабря.

В группе продовольственных товаров заметно подорожали яйца (+18,1%), фрукты и овощи, в том числе картофель (+10,4%), говядина и алкоголь (+5,9%), сахар-песок (+4,1), мясо индейки (+2,1%), колбасные изделия (+1,5), чай (+ 1,1%). В среднем стоимость продуктов питания увеличилась на 2,3%.

Вместе с тем пастеризованное молоко (2,5-3,2% жирности) подешевело на 5,8%, куры (охлажденные и мороженые) - на 5,1%, шлифованный рис - на 4,6%, творог - на 3,4%, сливочное масло - на 2,3%, растворимый кофе - на 1,6%.

В непродовольственной группе выросли цены на ювелирные изделия (+11,1%), газовое моторное топливо (+5,4), бензин (+2,6%), моющие и чистящие средства (+2,1%), табачные изделия и легковые автомобили (+1,7%), медикаменты (+1,1%). Средний прирост составил 1,1%.

В то же время уменьшилась стоимость средств связи (-7,6%), стиральных машин (-3,6%), телерадиотоваров (-1,7%).

В сегменте услуг выделяются услуги бань и душевых (+17,2%), взнос на капитальный ремонт (+16%), экскурсии (+13%), междугородная телефонная связь (+10,1%), туры за границу (+6%), услуги ритуальных агентств(+5,3%), гостиниц (+4,9%), медучреждений и санаториев(+4,8%), ремонт и ТО автомобилей (+4,1%), дошкольное воспитание (+3,4%). В среднем удорожание достигло 3,3%.

Проезд в купе фирменных скорых поездов дальнего следования стал дешевле на 3,3%, но в нефирменных поездах плацкарты подорожали на 18,8%, купе - на 2,9%.