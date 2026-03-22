С 1 апреля будут действовать новые правила предоставления рассрочки

С 1 апреля вступает в силу федеральный закон о деятельности по предоставлению сервиса рассрочки. Он определяет ее правовые основы и права пользователей.

В законе оговорено:

- стоимость товара при покупке в рассрочку должна равняться цене при полной оплате;

- максимальный срок уплаты цены договора о предоставлении рассрочки не может составлять более 6 месяцев - с 1 апреля 2026 года, более 4 месяцев - с 1 апреля 2028 года;

- размер неустойки (штрафа, пеней) за ненадлежащее исполнение пользователем обязательств по уплате цены договора не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности;

- оператор сервиса рассрочки обязан обеспечить возможность пользователя в любое время досрочно уплатить цену договора полностью или частично без взимания платы;

- сведения о рассрочке на сумму менее 50 000 рублей не будут передаваться в бюро кредитных историй.

Новый закон регулирует только те рассрочки, которые предоставляют специализированные операторы. Если магазин предложит покупателю такую услугу без посредников, то сделка будет регулироваться законодательством о защите прав потребителей и Гражданским кодексом РФ.