Творожные и сметанные продукты могут значительно подорожать

Экономика

Печать
Max

В России с 1 мая этого года отменят льготы по НДС для ряда продуктов, в которых используют заменитель молочного жира. Речь о спредах и топленых сливочно-растительных смесях, сырах, пудингах, муссах, соусах, желе, суфле, сгущенке и мороженом.

Сейчас покупка таких товаров для потребителей - возможность сэкономить. Они дешевле, чем продукты с натуральным молочным жиром.

«Льготная ставка в 10% сохраняется для всей натуральной молочной продукции, где используется исключительно молочный жир. Молоко, кефир, сметана, творог, сыр, сливочное масло и другие традиционные продукты остаются в прежнем налоговом режиме. Однако для продуктов с заменителями теперь будет применяться общая ставка НДС, которая с 1 января 2026 года составляет 22%», - пояснила в беседе с «Парламентской газетой» доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

То есть НДС для продукции с заменителями молочного жира увеличится более чем вдвое.

По словам эксперта, производителям придется платить более высокий налог. Стоит ждать, что увеличившиеся расходы они переложат на покупателей и цены вырастут.

«Для потребителя это означает пересмотр привычной продуктовой корзины в сторону более натуральных составов, для производителя также создаст повод задуматься над рецептурой, так как за натуральный состав теперь НДС будет ниже более чем в два раза», - отметила Светлана Ильяшенко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
продукт цена магазин
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!