Творожные и сметанные продукты могут значительно подорожать

В России с 1 мая этого года отменят льготы по НДС для ряда продуктов, в которых используют заменитель молочного жира. Речь о спредах и топленых сливочно-растительных смесях, сырах, пудингах, муссах, соусах, желе, суфле, сгущенке и мороженом.

Сейчас покупка таких товаров для потребителей - возможность сэкономить. Они дешевле, чем продукты с натуральным молочным жиром.

«Льготная ставка в 10% сохраняется для всей натуральной молочной продукции, где используется исключительно молочный жир. Молоко, кефир, сметана, творог, сыр, сливочное масло и другие традиционные продукты остаются в прежнем налоговом режиме. Однако для продуктов с заменителями теперь будет применяться общая ставка НДС, которая с 1 января 2026 года составляет 22%», - пояснила в беседе с «Парламентской газетой» доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

То есть НДС для продукции с заменителями молочного жира увеличится более чем вдвое.

По словам эксперта, производителям придется платить более высокий налог. Стоит ждать, что увеличившиеся расходы они переложат на покупателей и цены вырастут.

«Для потребителя это означает пересмотр привычной продуктовой корзины в сторону более натуральных составов, для производителя также создаст повод задуматься над рецептурой, так как за натуральный состав теперь НДС будет ниже более чем в два раза», - отметила Светлана Ильяшенко.