Жители Пензенской области чаще стали открывать вклады на срок до 3 месяцев

По оценке ВТБ, общерыночный объем пассивов в феврале увеличился на 2% (+1,3 трлн рублей), что почти вдвое превышает показатели февраля 2025 года. Общий объем привлеченных средств достиг 65,9 трлн рублей.

Основным драйвером роста рынка остаются вклады и накопительные счета в национальной валюте. По итогам февраля портфель рублевых сбережений в России превысил 62,5 трлн, прибавив 2% (+1,2 трлн рублей).

По прогнозам ВТБ, в первом полугодии рынок сбережений продолжит стабильный, но умеренный прирост - ежемесячно примерно на 1-2%. Во второй половине 2026-го ожидается замедление темпов роста. По итогам года общерыночный объем пассивов увеличится на 10%.

Жители Пензенской области преимущественно открывают вклады на срок 3-6 месяцев. При этом их предпочтения по срокам размещения поменялись: если в феврале 2025 года пензенцы в 3 раза чаще выбирали вклады на срок 6 месяцев, то в феврале 2026-го они вдвое активнее, чем в прошлом году, открывают вклады на срок до 3 месяцев.

«Несмотря на снижение ставок, россияне продолжают копить. Тем не менее темпы роста замедляются - ожидаем прирост до 10% к концу года. В этом году определять рынок будут два глобальных тренда. С одной стороны, вкладчики будут стремиться зафиксировать ставки на долгие сроки, учитывая нисходящую динамику ключевой ставки. С другой стороны, усиливается интерес к накопительным счетам, которые работают как электронный кошелек, но при этом за счет капитализации процентов зачастую дают доходность выше, чем традиционные депозиты», - прокомментировал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.