Исследование: фондовый рынок сохраняет потенциал роста

Российский фондовый рынок сохраняет потенциал для значительного роста даже в отсутствие западного капитала. Реализовать его в полной мере позволит развитие институциональной среды. К такому выводу пришли банк ВТБ и Школа финансов НИУ ВШЭ по итогам совместного исследования финансовой устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса. В нем приняли участие 114 топ-менеджеров крупнейших компаний из 12 ключевых отраслей экономики.

Более 60% респондентов считают, что российский фондовый рынок способен расти без притока западного капитала. Половина участников опроса оптимистично смотрит на перспективы его развития. Среди основных факторов, сдерживающих развитие рынка, руководители компаний называют неопределенность правоприменительной практики и сохраняющиеся геополитические риски.

По мнению респондентов, рынку необходим новый стимул для роста. Около 70% директоров, признающих потенциал фондового рынка, подчеркивают, что его реализация возможна, в частности, при улучшении делового климата и укреплении защиты прав инвесторов. Любые проявления правовой неопределенности вынуждают закладывать повышенные риск-премии в оценку финансовых активов, что напрямую отражается на капитализации публичных компаний.

Респонденты также отмечают, что институциональные факторы - предсказуемость регулирования и защита прав собственности - имеют существенно большее значение для развития рынка, чем географическое происхождение инвестиционного капитала.

Оценивая текущую работоспособность публичного рынка акций, участники опроса разделились почти поровну. Наибольшая доля скептиков зафиксирована в машиностроении и ИТ-секторе.

Если говорить об активном управлении стоимостью компаний, большинство сторонников этой позиции представлено в металлургии, нефтегазовом секторе, строительстве и недвижимости, химической промышленности и электроэнергетике. Эти отрасли обладают наибольшим опытом публичных размещений и лучше осознают роль системной работы с ожиданиями инвесторов.

«Развитие публичного рынка - один из ключевых факторов укрепления инвестиционной привлекательности и устойчивого экономического роста, и со своей стороны мы видим растущий интерес эмитентов к выходу на IPO. Ежегодный объем привлекаемых средств на рынках акционерного капитала составил 108 млрд и 123 млрд руб. в 2024 и 2025 гг. соответственно. С учетом перечня потенциальных эмитентов мы надеемся увидеть аналогичный уровень глубины рынка в 2026 году при условии благоприятной рыночной конъюнктуры», - прокомментировал член правления ВТБ Виталий Сергейчук.