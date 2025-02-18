Экономист назвал ставку, при которой можно будет брать кредиты

18.02.2025 | 08:10

На данный момент не следует брать какие-либо кредиты без особой необходимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«С ключевой ставкой в 21% ставки на кредиты для бизнеса и ипотечные кредиты уже достигают уровня 30% годовых и выше, являясь, по сути, запретительными ставками. Собственно, повышение ключевой ставки уже привело к замораживанию рынка жилой недвижимости, в первую очередь первичных объектов», - пояснил он.

По его мнению, текущая ключевая ставка в 21% является чрезмерно высокой для российской экономики и тормозит ее развитие, в том числе промышленности и строительства. Если ставка будет повышаться и в дальнейшем, то это может привести к экономическому спаду, заключил Зайнуллин.

«На мой взгляд, более рационально брать ипотечные кредиты, когда ставки по ним будут находиться в пределах 10% годовых», - рекомендовал Зайнуллин.

14 февраля Центральный банк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для снижения ключевой ставки необходимо в первую очередь устойчивое замедление годовой инфляции.